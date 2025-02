Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisster Senior Lorenz B. wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Celle (ots)

Wie die Polizei soeben erfahren hat, ist der seit gestern vermisste Senior Lorenz B. bereits in der vergangenen Nacht nach dem Hinweis eines Passanten in Celle vom Rettungsdienst angetroffen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

