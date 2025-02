POL-CE: Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen: Polizei gibt Präventionstipps

Wietze (ots) - In Wietze ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.02. / 13.02.2025) zum Diebstahl eines PKW gekommen. Der weiße BMW x5 stand in der Nienburger Straße in Wietze in Höhe der Hausnummer 41 auf einem Parkstreifen. Am Donnerstag zwischen 01:20 und 01:40 Uhr Uhr wurde das Fahrzeug dann von unbekannten Tätern von dort entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf über ...

mehr