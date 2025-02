Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Unfall auf der K17 - Zeugen gesucht

Bergen (ots)

Am Montag, 10.02.2025 ist es gegen 16:10 Uhr auf der K17 zwischen Unterlüß und Hermannsburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer eine VW Golf befuhr die K17 von Unterlüß kommend in Richtung Hermannsburg. Vor ihm befanden sich zwei weitere PKW. Diese beiden Fahrzeuge fuhren an einem am Fahrbahnrand haltenden Subaru vorbei. Der Golffahrer erkannte den haltenden Wagen, in dem der 52 Jahre alte Fahrer saß, offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Die beiden Männer wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die K17 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zirka 19 Uhr gesperrt, die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere die beiden genannten Autofahrer, die unmittelbar vor dem Unfall an dem haltenden Fahrzeug vorbeifuhren und somit als Zeugen des Unfalls in Betracht kommen, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell