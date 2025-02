POL-CE: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Ovelgönne

Celle (ots) - Am 04.02.25 gegen 19:45 Uhr kam es in der Aldi-Filiale in Eschede in der Celler Str. 50a zu einem Diebstahl von Bargeld. Unbekannte Täter entwendeten aus einer Ladenkasse Bargeld in vierstelliger Höhe. Ein weiterer Täter wartete derweil auf dem Parkplatz des Marktes in einem dunkelblauen VW mit HH Kennzeichen. Das Fahrzeug entfernte sich später in Fahrtrichtung Uelzen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, ...

