Polizeiinspektion Celle

POL-CE: BMW entwendet - Zeugen gesucht

Wietze (ots)

In Wietze ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12.02. / 13.02.2025) zum Diebstahl eines PKW gekommen. Der weiße BMW x5 stand in der Nienburger Straße in Wietze in Höhe der Hausnummer 41 auf einem Parkstreifen. Am Donnerstag zwischen 01:20 und 01:40 Uhr Uhr wurde das Fahrzeug dann von unbekannten Tätern von dort entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die das Fahrzeug nach 01:40 Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

