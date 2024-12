Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Zwei Einbrüche in Augustfehn aufgeklärt +++ Tatverdächtiger ermittelt

In der Nacht zum 06.12.2024 kam es in Augustfehn zu zwei Einbrüchen in Kioskbetriebe.

Im ersten Fall versuchte der Täter in der Hauptstraße mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe des Kioskbetriebes einzuwerfen. Der Einbruchsversuch misslang jedoch.

Im zweiten Fall, in der Mühlenstraße, verschaffte sich der Täter Zutritt indem er mit einem Kanaldeckel die Fensterscheibe des Geschäftes einwarf. Aus dem Betrieb entwendete der Täter mehrere Tabakwaren und zahlreiche Rubbellose.

Noch am selben Tag suchte der Täter erneut den Kiosk in der Mühlenstraße auf und beabsichtigte seine freigerubbelten Gewinne in unbekannter Höhe einzulösen. Dies wurde ihm jedoch von der Zeugin aufgrund der fehlenden Registrierung bzw. Sperrung der Lottoscheine verwehrt.

Die Zeugin meldete diesen Umstand schließlich der Polizei und erkannte den Täter später anhand vorgezeigter Bilder wieder.

Letztendlich räumte der Verdächtige beide Taten gegenüber der Polizei ein.

