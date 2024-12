Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Einbruch in Windkraftanlage +++ Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Zwischen dem 16. Dezember und den frühen Morgenstunden des 17. Dezember dieses Jahres ereignete sich ein Kupferkabeldiebstahl an einer Windkraftanlage in der Gemeinde Apen.

Zunächst verschafften sich mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu der Anlage, beschädigten die Bewegungsmelder sowie die Beleuchtung und durchtrennten in einer Höhe von ca. 30 Metern insgesamt 16 Kupferkabel.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war die Windkraftanlage aufgrund eines technischen Defekts vorübergehend außer Betrieb. Zwei Kabel, die optisch nicht von den 16 entwendeten Kabeln zu unterscheiden waren, führten trotz der kurzfristigen Außerbetriebnahme dennoch Strom und wurden nicht angegangen.

Der entstandene Schaden, einschließlich der Reparaturkosten und des Ertragsausfalls durch den Stillstand der Anlage, wird vom Betreiber auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Der Vorfall wurde gestern um 08:30 Uhr von einem Wartungsteam bemerkt. Mögliche Zeugen, die in der Zeit vom 16.12.2024, 20:00 Uhr bis 17.12.2024, 08:30 Uhr verdächtige Umstände am Windpark nahe der Bundesautobahn 28, Abfahrt Apen/Remels (Friesenstraße/Südgeorgsfehner Moor) festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488/833 - 0 in Verbindung zu setzen.

