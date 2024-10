Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Einsatzkräfte beleidigt und bespuckt

Stadthagen (ots)

(KEM) Einsatzkräfte des PK Stadthagen nahmen am frühen Samstagmorgen einen 40-jährigen Niederländer vorübergehend in Gewahrsam. Der Mann war gegen 4.50 Uhr fußläufig in der Stadthäger Innenstadt unterwegs, soll lautstark geschrien und Selbstgespräche geführt haben. Eingesetzte Polizeibeamte trafen auf den hochgradig desorientierten Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zur Gefahrenabwehr nahmen sie ihn in Gewahrsam und verbrachten ihn zum PK Stadthagen. Hierbei beleidigte er die Beamten und spuckte einem Polizisten auch in das Gesicht.

Er durfte die Polizeidienststelle gegen 10 Uhr wieder verlassen. Zu diesem Zeitpunkt wies er noch einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille auf.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

