Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Sonntag zwischen ca. 11.30 Uhr und 12.45 Uhr ereignete sich an der Büschingstraße in Höhe Hausnr. 33 eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer Mercedes wurde durch einen anderen PKW beim Ausparken an der Front beschädigt. Der Schaden beträgt geschätzt ca. 1.000 Euro.

Laut einer Zeugenaussage solle es sich bei dem unfallverursachenden PKW um einen dunklen VW Golf gehandelt haben. Dieser könnte durch die Kollision am Heck beschädigt sein.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell