Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Wardböhmen (ots)

Heute Morgen ist es auf der B 3 in Wardböhmen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger wartete gegen 07:15 Uhr verkehrsbedingt mit seinem Leichtkraftrad an der Einmündung Hinter Rieckmannshof / B3 (Alte Poststraße). Vermutlich aufgrund eines Schaltfehlers bewegte sich das Zweirad in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit dem PKW eines 51jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden, an dem PKW entstand Sachschaden.

