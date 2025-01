Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Linz

Linz (ots)

Am Dienstagmorgen überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz nach vorausgegangenen Bürgerbeschwerden das Durchfahrtsverbot in der Schulstraße und den fließenden Verkehr in der Straße "Am Schwimmbad" in Linz. Die Ergebnisse der Kontrollen waren erfreulich. An beiden Kontrollstellen sind keine Verstöße festgestellt worden.

