POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren

Am Dienstagmittag sind in der Linzer Straße in St. Katharinen Kupferrohre entwendet worden, die der Geschädigte kurz zuvor in seinen Vorgarten abgelegt hatte. In diesem Zusammenhang gibt es einen Zeugenhinweis auf zwei Männer, die gegen 13:30 Uhr vor dem Grundstück des Geschädigten in einen weißen VW Transport stiegen und davonfuhren. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.

