Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Lachendorf sucht Zeugen zu Verkehrsverstößen

Lachendorf (ots)

Am Freitag, 28.02.2025 gegen 07:30 ist es in Lachendorf, Beedenbostel, Jarnsen und Gockenholz zu einigen Verkehrsverstößen eines Golffahrers gekommen. Einer Polizeistreife war das Fahrzeug zunächst in der Wiesenstraße in Lachendorf aufgefallen. Den Beamten war der Fahrzeugführer bekannt. Zudem wussten sie, dass der 33-jährige nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist. Sie entschlossen sich, das Fahrzeug, einen Golf GTI, zu kontrollieren. Der Aufforderung, sein Fahrzeug anzuhalten, kam der Fahrer aber nicht nach, sondern entfernte sich über den Kreisel Ackerstraße in Richtung Ahnsbecker Straße / Jarnser Straße mit erhöhter Geschwindigkeit. An der dortigen Kreuzung überholte der Fahrer zwei andere Fahrzeuge, wobei er anderen entgegenkommenden Fahrzeugen ausweichen musste. Er setzte seine Fahrt in Richtung Jarnsen und dann Beedenbostel weiter fort, hierbei missachtete er die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die Beamten brachen die Verfolgung ab und fuhren die Wohnanschrift des Fahrers in Gockenholz an. Dort fanden sie den geparkten Golf, der Fahrer war nicht anwesend. Gegen den Golffahrer wurden diverse Verfahren eingeleitet. Die Polizei Lachendorf bittet unter der Telefonnummer 05145-284210 um Hinweise von Verkehrsteilnehmenden, die Angaben zu der Fahrweise und eventuellen weiteren Verstößen der Golffahrers machen können.

