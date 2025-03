Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Die Polizei Bergen sucht den Eigentümer

die Eigentümerin einer Geldkassette

Hermannsburg (ots)

Die braune Geldkassette war am Sonntag, 02.03.2025 auf der Wache in Bergen abgegeben worden. Ein Bürger hatte sie in Hermannsburg gefunden. Nähere Angaben zum Fundort liegen leider nicht vor. Ob die verschlossene Geldkassette mit einer Straftat zusammenhängt, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise zu dem Eigentümer oder der Herkunft der Geldkassette geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell