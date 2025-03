Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 17:25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 88 im Bereich der Marienglashöhle zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Richtung Friedrichroda. Auf dem Anhänger befand sich ein Kraftfahrzeug Mercedes. Aufgrund von Unachtsamkeit des Fahrzeugführers kam das Gespann ins Schleudern und kollidierte hierbei mit mehreren Leitplanken am Fahrbahnrand. Durch die Kollision kam es sowohl an dem Fahrzeuggespann als auch an den Schutzplanken zu unfallbedingtem Sachschaden. Aufgrund der Kollision war das Gespann nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. (ad)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell