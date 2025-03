Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrten durch den südlichen Ilm-Kreis

Ilmenau (ots)

Als am Freitagmorgen ein Werkstattmitarbeiter ein Fahrzeug des Autohauses nur kurz aus den Augen ließ, nutzte ein 25-Jähriger die Gelegenheit und entwendete das Fahrzeug - der Schlüssel steckte im Zündschloss. Der Pkw konnte kurze Zeit später in der Ortslage Langewiesen gesichtet und die Verfolgung aufgenommen werden. Zwischen Altenfeld und Großbreitenbach stoppte eine Polizeistreife das entwendete Fahrzeug und nahm den 25-jährigen Fahrer unter massiven Widerstand fest. Alkohol und Drogen waren nicht im Spiel, jedoch verfügte der junge Dieb nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Bereits am Mittwoch eignete sich der 25-Jährige rechtswidrig einen Pkw an und verursachte mit diesem in der Folge mehrere Unfälle auf der BAB 71. Das gestohlene Fahrzeug konnte wieder an die Mitarbeiter des Autohauses übergeben werden, der junge Mann wurde auf die Polizeidienststelle gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Nur wenige Stunden später ereignete sich dasselbe Geschehen erneut: Um einen Brief einzuwerfen, ließ ein 78-Jähriger seinen Pkw im Neuhäuser Weg mit laufendem Motor stehen. Als er sich wieder zu seinem Fahrzeug umkehrte, sah er dieses davonfahren. Der 25-Jährige hatte wieder zugeschlagen und sich den Pkw angeeignet. Dieses Mal wurde der gestohlene Pkw in Gehren gesichtet und eine umfangreiche Nacheile begann - drei Streifenwagen waren dem jungen Dieb auf den Fersen, einen Funkwagen beschädigte der 25-Jährige auf der Flucht. Schließlich konnte das Fahrzeug in Großbreitenbach gestellt und der junge Mann in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund des Verdachts einer Medikamenteneinnahme erfolgte eine Blutentnahme. Glücklicherweise wurden auf der Flucht des Täters keine Polizisten oder Unbeteiligte verletzt. Nach einer Unterbringung in der Gewahrsamszelle wurde der 25-Jährige in ein Fachklinikum eingewiesen. Er muss sich nun wegen mehrfachen Fahrzeugdiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (jh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell