Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Bereich der Salzmannstraße sowie im Bereich der Bahnhofstraße an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Täter ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Hinweise zu unter der Bezugsnummer 25107520.

