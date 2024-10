Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und nicht angezeigt

Masserberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08:50 Uhr, entstand, auf bislang ungeklärte Art und Weise, ein Sachschaden an einem schwarzen Pkw Skoda. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Masserberg abgestellt. Die Beschädigung befindet sich im Frontbereich und könnte durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren verließ der Verursacher den Parkplatz. Der am Skoda entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0262829/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell