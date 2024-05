Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Motorrad

Sinsheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Alte Römerstraße/ In der Au ein Auto mit einem Motorrad, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 31-jährige BMW-Fahrer wollte von der alten Römerstraße nach links in die Straße "In der Au" abbiegen, als er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Der 18-jährige Zweiradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und verletzt sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

