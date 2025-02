Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: 96-Jährige wird Opfer falscher Polizeibeamter

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte gaben sich noch unbekannte Täter aus, die am Donnerstag (20.02.2025) gegen 11:00 Uhr eine 96-jährige Nebringerin anriefen. Sie machten der Seniorin durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihr Enkel in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen und hierbei ein Baby getötet worden sei. Auch der Enkel sei verletzt worden. Weitere unbekannte Täter meldeten sich in der Folge bei der 96-Jährigen, gaben sich als Mitarbeitende anderer Behörden aus und forderten Geld von ihr. Nach den länger andauernden Telefonaten mit den falschen Polizeibeamten erschien ein knapp 70-jähriger, schlanker Mann bei der Seniorin zu Hause, dem sie mehrere Tausend Euro Bargeld übergab. Im Gegenzug wurde der Geschädigten versichert, dass sich ihr Enkel bei ihr melden wird. Durch ein späteres Telefonat mit dem Enkel kam der Betrug ans Licht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 110225 oder per Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell