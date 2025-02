Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Sachschaden durch zündelnde Kinder

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am Donnerstag (20.02.2025) gegen 19:30 Uhr zwei bislang Unbekannte, die hinter einem Paketautomaten, welcher auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Karl-Epple-Straße in Mundelsheim steht, mit Kartonagen hantierten. Im Wegfahren sah die 25-Jährige noch, wie plötzlich Flammen hinter dem Automaten hervorschlugen. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Um feststellen zu können, ob es auch in dem Paketautomaten zu einem Brand gekommen war musste dieser gewaltsam geöffnet werden. Der Sachschaden am Automaten wird ersten Erkenntnissen zufolge auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Die Unbekannten, wurden als Kinder zwischen 12 und 13 Jahren beschrieben. Eines der Kinder war knapp 150 cm groß, dünn, mit hellen Haaren und war schwarz gekleidet. Das zweite Kind wurde als etwas größer beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 oder per Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

