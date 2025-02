Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bssingen: Zeugen zu räuberischem Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen noch unbekannten Mann führt die Kriminalpolizei Ludwigsburg seit Donnerstagnachmittag (20.02.2025) Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls, nachdem dieser in der Parkäckerstraße in Bietigheim einen 34-Jährigen bestohlen haben soll. Der Unbekannte soll gegen 16:40 Uhr das Opfer auf der Straße angesprochen und sich mit einem vorgezeigten Ausweis als Polizeibeamter ausgegeben haben. Im Laufe des Gesprächs forderte der Täter das Opfer auf, sich an eine Gebäudewand zu stellen, wo es dann vom Täter durchsucht wurde. Hierbei fand der Täter den Geldbeutel des 34-Jährigen vor und entnahm das Bargeld in vierstelliger Höhe. Nachdem das Opfer dies bemerkte und gegen die Herausnahme des Bargeldes vorgehen wollte, stieß der Täter das Opfer zur Seite und flüchtete nach kurzem Gerangel in Richtung der Tennisplätze und weiter über einen Schulhof. Auch ein Versuch eines hinzugerufenen Zeugen, den rennenden Täter bei seiner Flucht zu stoppen, scheiterte. Bei dem Täter soll es sich um einen rund 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur handeln. Er trug einen braunen Bart. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke, grauen Turnschuhen und einer Mütze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0800 110225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell