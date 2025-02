Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer rammt Jogger - Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag lief ein 37-jähriger Jogger von Dossenheim über das Feldgebiet in Richtung Neckarufer. Um kurz nach 11:30 Uhr näherte sich ihm auf der Höhe des Angelsportvereins ein dunkler Nissan. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es zwischen dem Autofahrer und dem Jogger zu einem Wortgefecht. Ursache des Konflikts war die Frage, wer wem wann wieviel Platz machen muss. Als hierüber keine Einigung erzielt werden konnte, fuhr das Auto weiter und sehr dicht am 37-Jährigen vorbei. Doch damit war die Sache noch nicht aus der Welt. Nur kurze Zeit später hatte der schwarze Nissan vom Typ Quashqai gewendet und fuhr erneut auf den 37-jährigen zu. Nach Aussage des Joggers wurde er gezielt von dem Autofahrer angefahren und am Ellenbogen getroffen. Der 37-Jährige verletzte sich dadurch leicht. Eine sofortige Behandlung in einem Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Fahrer des Nissan wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell