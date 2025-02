Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fiel einer Streife des Polizeireviers Hockenheim um kurz vor 11 Uhr ein E-Scooter auf, der den Fahrradweg an der Talhausstraße entlangfuhr. Da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, hielten sie den 34-jährigen Fahrer an. Dieser zeigte sich bei der Kontrolle völlig überrascht von der bestehenden Versicherungspflicht. Jedoch schützte diese Unwissenheit nicht vor den Konsequenzen. Zum einen durfte er nicht mehr weiterfahren und zum anderen muss er nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell