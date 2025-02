Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Desorientierter Senior verursacht Unfall

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 70-Jähriger war am Dienstag mit einem Skoda auf der Dührener Straße unterwegs. Am Kreisverkehr zur Carl-Benz-Straße missachtete er um kurz vor 7 Uhr die Vorfahrt einer 27-jährigen Opelfahrerin. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, aber es entstand mit knapp 15.000 Euro ein hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme fiel der Streife des Polizeireviers Sinsheim der verwirrte Zustand des Seniors auf. Der Mann war weder zeitlich noch örtlich orientiert und wirkte in seinen Bewegungen stark verlangsamt. Es zeigte sich, dass der Mann starke Medikamenten zu sich genommen hatte, welche die Fahrtüchtigkeit erheblich minderten. Zudem hatte er keinen Führerschein mehr. Nach einer Blutprobe wurde der 70-Jährige in die Obhut seiner Familie übergeben. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

