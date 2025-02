Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet Bebra - Am Freitag (07.02.), gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Sattelzugs die Bundesstraße 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. Ein entgegenkommender Pkw führte im Kurvenbereich ein Überholmanöver durch, sodass der Fahrer des Sattelzugs ausweichen musste und mit dem Auflieger gegen die Schutzplanke stieß. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Sattelauflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw soll es um einen grauen VW (Kombi) gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.

