Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Jugendlicher wirft Feuerwerkskörper in Bus

Moers (ots)

Am Montag um 20 Uhr hat ein Jugendlicher einen Feuerwerkskörper in einen Bus geworfen, der explodiert ist, als sich der Bus an der Ernst-Holla-Straße befand.

Ein Fahrgast beobachtete, wie an der Bushaltestelle "Ernst-Holla-Straße" zwei Jugendliche aus dem Bus rannten. Ein dritter Jugendlicher öffnete ein Fenster im Bus und ein Jugendlicher warf den Feuerwerkskörper durch das offene Fenster.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht die drei Jugendlichen. Der Jugendliche, der das Fenster öffnete, hat kurze braune Haare und trug eine dunkle Jacke. Ein weiterer Jugendlicher hat blonde, lange Haare. Er trug eine Cap und eine dunkle Winterjacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref-Nr. 241202-2110)

