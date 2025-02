Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Person - beim Fahrstreifenwechsel Roller übersehen.

Fulda (ots)

Leicht verletzt wurde der 31-jährige Fahrer eines Mokick-Rollers aus Fulda, der am Freitagnachmittag in Fulda die Straße Heinrich-Von-Bibra-Platz in Fahrtrichtung Kurfürstenstraße befuhr.

Der 56-jährige Fahrer eines Kleinkraftfahrzeuges hatte den Rollerfahrer beim Fahrstreifenwechsel offenbar übersehen und seitlich touchiert.

Hierdurch stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von mindestens 550 EUR.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

