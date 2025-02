Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Eine leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall auf der Bundestraße 295

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Gesamtsachschaden von rund 17.500 Euro kam es am Freitag (21.02.2025) gegen 08:20 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach in Ditzingen. Ein 69-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Bundesstraße 295 von Stuttgart kommend in Richtung Ditzingen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger VW-Lenker die Autobahnabfahrt der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle S-Feuerbach in Richtung der B 295. Nachdem für ihn die Ampel grün zeigte, fuhr der 29-Jährige in den Einmündungsbereich zu B 295 ein. Mutmaßlich übersah der 69-jährige LKW-Lenker zu diesem Zeitpunkt die für ihn geltende rote Ampel und es kam, trotz eingeleiteter Vollbremsung beider Verkehrsteilnehmer, zur Kollision im Einmündungsbereich. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW gedreht und er prallte gegen die auf dem Fahrbahntrenner der B 295 installierte Ampelanlage. Der Seat eines 28-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt auf der B 95 in Fahrtrichtung Stuttgart an der Ampel stand, wurde durch Trümmerteile beschädigt. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 29-jährige VW-Lenker leichte Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

