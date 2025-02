POL-LB: Herrenberg: falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (19.02.2025) 18:00 Uhr und Donnerstag (20.02.2025) 17:00 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße in Marbach am Neckar gewaltsam auf. Im Gebäudeinnern durchsuchten die Einbrecher nahezu sämtliche Zimmer. Der Wert des Diebesgutes, mutmaßlich entwendeten die Täter Schmuck, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Haustür ...

mehr