Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (19.02.2025) 18:00 Uhr und Donnerstag (20.02.2025) 17:00 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Hölderlinstraße in Marbach am Neckar gewaltsam auf. Im Gebäudeinnern durchsuchten die Einbrecher nahezu sämtliche Zimmer. Der Wert des Diebesgutes, mutmaßlich entwendeten die Täter Schmuck, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden an der Haustür beläuft sich auf knapp 400 Euro. In der Danneckerstraße kam es zwischen Mittwoch (19.02.2025) 18:00 Uhr und Donnerstag (20.02.2025) 12:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Unbekannten brachen gewaltsam eine Terrassentür auf, konnten sie jedoch aufgrund weiterer Einbruchssicherungen nicht öffnen. Sie ließen dann mutmaßlich von ihrem Einbruchsversuch ab. Ein möglicher Tatzusammenhang, auch zu einem weiteren Einbruch vom 19.02.2025 in der Silcherstraße https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5975310 wird geprüft. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel 0800 1100225 oder per Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell