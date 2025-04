Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Intensive Kontrollen in der Heilbronner Innenstadt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit verstärkt auch die Polizei Heilbronn im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" wieder ihre Präsenzmaßnahmen in der Heilbronner Innenstadt. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Heilbronn werden insbesondere bekannte Szenetreffpunkte, wie beispielsweise im Bereich Stadtgarten am Flügelnussbaum, oder am Heilbronner Marktplatz, gezielt kontrolliert. Am gestrigen Dienstagnachmittag und -abend wurden knapp 50 Personen in der Innenstadt kontrolliert. Hierbei wurden zehn Straftaten, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz, aber auch gegen das Aufenthaltsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz sowie drei Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. 13 Personen erhielten Platzverweise. Die Polizei Heilbronn wird weiterhin umfangreiche Kontrollmaßnahmen an zuvor definierten Örtlichkeiten durchführen.

