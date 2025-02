Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannter schießt mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft- Polizei sucht Zeugen (25./26.02.2025)

Sulz a.N. (ots)

Am späten Dienstagabend hat ein Unbekannter in der "Obere Hauptstraße" mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Mehrere Personen meldeten dies gegen 23.15 Uhr bei der Polizei, woraufhin Streifen sofort vor Ort fuhren. Noch vor deren Eintreffen flüchtete der Mann in Richtung Paul-Schmid-Weg. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten fanden auf der Straße Hülsen einer Schreckschusswaffe vor. Am Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, kam es zu einem erneuten Vorfall in der "Obere Hauptstraße". Auch hier fanden die Polizisten nochmals Hülsen einer Schreckschusswaffe vor. Der unbekannte Mann konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Bei ihm soll es sich um einen zwischen 30 und 35 Jahre alten Mann handeln, der etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank ist. Er hat kurze blonde Haare und war vollständig schwarz gekleidet.

Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell