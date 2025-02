Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall an der Ecke Carl-Benz-Straße/Rudolf-Diesel-Straße verletzt (25.02.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagnachmittag an der Ecke Carl-Benz-Straße/Rudolf-Diesel-Straße verletzt worden. Eine von der Rudolf-Diesel-Straße kommende 26-jährige Mercedes-Fahrerin übersah an der "Einmündung" zu Carl-Benz-Straße einen vorfahrtsberechtigten 34 Jahre alten Radfahrer und erfasste ihn. Der Mann prallte gegen das Auto, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Durch die Kollision entstand an dem Mercedes Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Schadenshöhe am Fahrrad des 34-Jährigen ist nicht bekannt.

