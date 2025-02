Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung L202 Büsinger Straße/Rheinhalde - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (25.02.2025)

Gailingen, L202 (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall auf der Landesstraße 202 zwischen Büsingen und Gailingen am Dienstagabend. Eine 59-jährige Volvo-Fahrerin war gegen 19.40 Uhr von Büsingen in Richtung Gailingen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur "Rheinhalde" querte ein 25 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Straße, übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Volvo der Frau und prallte in die Beifahrerseite des Wagens. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon, eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Sowohl am Peugeot als auch am Volvo entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

