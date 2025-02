Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 45.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der K6164 zwischen Fridingen und Singen (25.02.2025)

Singen (ots)

Rund 45.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend auf der Kreisstraße 6164 zwischen Fridingen und Singen passiert ist. Ein 62-Jähriger fuhr mit einem Audi SQ7 von Fridingen in Richtung Singen. Dabei kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und touchierte mit der Fahrzeugseite einen Baum. Durch den Aufprall wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, blieb das Auto schließlich stark beschädigt auf dem Dach liegen. Der 62-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Am Audi entstand Totalschaden.

