POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Raubüberfall auf 25-Jährigen - Polizei sucht nach Zeugen

Ein 25-jähriger Mann besuchte wohl in der Nacht auf Mittwoch eine Bar in der Karlsruher Karlstraße und wurde im weiteren Verlauf offenbar Opfer eines versuchten Überfalls.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Geschädigte bis am frühen Mittwochmorgen in einer Gaststätte in der Karlstraße auf. Diese verließ er offenbar gegen 03:00 Uhr und traf auf die vier späteren Räuber. Im weiteren Verlauf forderte einer der Täter den 25-Jährigen offenbar unter Drohung mit Schlägen dazu auf, Geld von einem Automaten abzuheben und es ihnen auszuhändigen. Der mit einem auffälligen Cowboy-Hut bekleidete Geschädigte hob daraufhin an einem nahegelegenen Geldautomaten Bargeld ab und soll gemeinsam mit den Männern zunächst in Richtung Brunnenstraße gegangen sein. Dort sei er unvermittelt von einem der Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe erneut bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert worden sein. Noch vor der Übergabe gelang es dem Opfer, zu einem Taxi zu fliehen und erstatte Anzeige bei der Polizei.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen mehrere Streifenbesatzungen drei Tatverdächtige im Bereich der Brunnenstraße und dem Kronenplatz vorläufig fest. Der vierte Täter ist derzeit noch unbekannt. Er soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt und einen schwarzen, knielangen Mantel getragen haben.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern im Bereich der Karlstraße, Kronenplatz und Brunnenstraße geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

