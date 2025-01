Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gestohlenes Pedelec auf der Straße feilgeboten: Ortung führt zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein verstecktes Ortungsgerät an einem Pedelec hat am gestrigen Mittwoch nach dem Diebstahl des Fahrrads nicht nur zu dessen Auffinden, sondern auch zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen in der Kasseler Innenstadt geführt. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Männer im Alter von 63 und 36 Jahren versucht, das gestohlene Pedelec in der Mauerstraße an Passanten zu verkaufen. Der 63-Jährige aus Kassel wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Sein 36-jähriger, aus Portugal stammender Komplize, der hinreichend amtsbekannt ist, hat momentan keinen festen Wohnsitz, weshalb er sich aktuell im Polizeigewahrsam befindet und heute einen Haftrichter vorgeführt werden soll.

Der 22-jährige Besitzer des Pedelecs hatte am Nachmittag gegen 16:30 Uhr in der Kölnischen Straße statt seins angeschlossenen Rads nur den leeren Fahrradständer vorgefunden und sich daraufhin zur Wache des Polizeireviers Mitte begeben. Da er das Fahrrad anhand des verbauten Trackers orten konnte, fuhren die Polizisten umgehend mit ihm zum angezeigten Standort in der Mauerstraße. Dort klickten kurze Zeit später für die beiden Tatverdächtigen, die zuvor versucht hatten, das Pedelec im Wert von 2.500 Euro für 70 Euro an Passanten zu verkaufen, die Handschellen. Während es für die beiden Festgenommenen auf das Revier ging, konnte der glückliche 22-Jährige sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

