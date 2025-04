Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Bei Unfall verletzt, Zeugenaufrufe nach Unfall und Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ohne Führerschein Unfall gebaut

Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Heilbronn wurde eine 31 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Die Frau wartete mit ihrem VW in der Sontheimer Landwehr um nach links in die Robert-Bosch-Straße abzubiegen, als ein 60-Jähriger mit seinem Kia auf den VW auffuhr. Vermutlich hatte der Mann das wartende Fahrzeug übersehen und war daher mit dem Passat kollidiert. Durch den Zusammenstoß entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Die leichtverletzte Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, dass der 60-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist, muss er sich nun nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis verantworten.

A81/ Neckarwestheim: Von rotem Vito auf der Autobahn gefährdet?

Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg von einem roten Mercedes Vito gefährdet wurden. Zeugen informierten gegen 16:50 Uhr die Polizei, dass der Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Mundelsheim mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt habe und diese daraufhin stark abbremsen und ausweichen mussten. Der Fahrer des roten Wagens wurde daraufhin angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Er musste seinen Führerschein abgeben und nun bis auf weiteres zu Fuß gehen. Autofahrer, die am Mittwochnachmittag auf der A81 durch die Fahrweise des Vitos gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

A81/ Weinsberg: Zeugen nach Unfall gesucht

Auf der Autobahn 81 bei Weinsberg kollidierten am Donnerstagmorgen ein Audi und ein Transporter. Weil die Unfallbeteiligten verschiedene Angaben zum Hergang machen, werden nun Zeugen gesucht. Gegen 6:10 Uhr fuhr der Lenker eines grauen Audi A4 auf der linken Spur der Autobahn von Stuttgart in Richtung Würzburg. Kurz vor dem Weinsberger Kreuz näherte sich von hinten ein weißer Transporter. Nach Angaben des Audi-Fahrers fuhr der Transporter zunächst sehr dicht auf, gab Lichthupe und ließ das Fernlicht dauerhaft aufgeblendet. Daraufhin zog der Transporter nach rechts und versuchte den Audi über die mittlere Spur zu überholen. Da die linke Spur endete, wechselte der Audi-Lenker eine Spur nach rechts und kollidierte dabei mit dem überholenden Transporter. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, insbesondere der Fahrer eines blauen Kombis, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell