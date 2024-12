Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch (04.12.2024) zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr einen im Veilchenweg in Großbottwar geparkten VW. Mutmaßlich durch eine Krafteinwirkung mit einem noch unbekannten Gegenstand splitterte die komplette Heckscheibe des Fahrzeugs. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

