Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464 Gemarkung Holzgerlingen: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (5.12.) gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der B464 in Höhe Weil im Schönbuch ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw VW Multivan befuhr die B464 in Fahrtrichtung Reutlingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam diese zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab bevor sie durch Gegenlenken nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte sie zunächst mit dem entgegenkommenden Pkw Hyundai eines 55-Jährigen bevor sie abgeleitet wurde und anschließend auf den hinter dem Hyundai fahrenden Pkw Skoda eines 41-Jährigen stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach hinten geschoben und streifte hierbei den BMW eines 56-Jährigen. In der Folge kam es schlussendlich noch zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, dem dahinterstehenden VW Polo eines 53-Jährigen. Die Fahrerin des VW Multivan sowie der Fahrer des Hyundai wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Fahrer des BMW wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt und konnte anschließend entlassen werden. Die Fahrer des Skoda und des VW Polo blieben unverletzt. Die B464 wurde während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn für diesen Teilabschnitt bis 21.30 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 80.000 Euro.

