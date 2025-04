Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Öhringen: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 57-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Öhringen verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 8:45 Uhr auf der Haller Straße von Cappel in Richtung Öhringen. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersah der Roller-Fahrer wohl den bereits dort fahrenden Citroen eines 38-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der 57-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf wenige hundert Euro.

