Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Feuerwehr Mönchengladbach: Fahrer eines E-Scooters (58) bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 12. Dezember, ist es an der Kreuzung Krefelder Straße Ecke Dammer Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen: Ein Autofahrer (71) stieß im Kreuzungsbereich mit dem Fahrer eines E-Scooters (58) zusammen, der am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag.

Um 18.02 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall unweit des Präsidiums. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 58-Jähriger auf einem E-Scooter an der Krefelder Straße unterwegs in Richtung Dammer Straße und wollte diese überqueren. Zur selben Zeit war der 71-jährige Fahrer eines VW Touareg in gleicher Richtung unterwegs und wollte in die Dammer Straße abbiegen.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Verkehrsteilnehmer aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Der Fahrer des E-Scooters zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er an der Unfallstelle verstarb. Umgehend verständigte Rettungskräfte der Feuerwehr - darunter ein Notarzt - versuchten vergeblich, den 58-Jährigen zu reanimieren.

Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften im Einsatz, weshalb die Krefelder Straße mehrere Stunden gesperrt werden musste. Neben den örtlichen Einsatzkräften des Wachdienstes, der Direktion Verkehr und der Einsatzhundertschaft war auch ein speziell geschultes Team der Polizei Kleve für die Verkehrsunfallaufnahme vor Ort. Seitens der Feuerwehr waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Gerätewagen Rettungsdienst und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie ein Notarzt am Unfallort.

Die Polizeibeamten stellten sowohl den Pkw als auch den E-Scooter sicher. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Polizei Mönchengladbach aufgenommen hat. Namentlich noch nicht erfasste Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

