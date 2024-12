POL-MG: Dieseldiebstahl aus Lastwagen

MG-Uedding (ots) - Am Mittwoch, den 11.12.2024, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurde eine 56-Jährige aus Grevenbroich stammende Fahrzeugführerin und ihre 26-Jährige Neusser Beifahrerin schwer verletzt. Ein 62-Jähriger Wuppertaler wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ein 39-Jähriger Mönchengladbacher befuhr den Willicher Damm in Richtung ...

