FW-MG: nächtlicher Gasaustritt im Keller eines Wohngebäudes

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 30.03.2025, 00:06, Kölner Straße (ots)

Die Bewohner eines Hauses auf der Kölner Straße meldeten in der letzten Nacht einen starken Geruch nach Gas im Keller. Die eintreffenden Kräfte stellten den Gasgeruch nach kurzer Lecksuche mit den Messgeräten der Feuerwehr ebenfalls fest. Ein Trupp kontrollierte dabei das gesamte Gebäude vom Keller bis zum Dachboden. Die Bewohner des Gebäudes waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude evakuiert. Die NEW, als zuständiger Gasversorger, wurde hinzugezogen und bestätigte ihrerseits einen leichten Gasaustritt am Gaszähler. Daraufhin übernahm die NEW die Einsatzstelle und führte weitere Maßnahmen durch. Die Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Kölner Straße teilweise gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, die NEW Abteilung Gas, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

