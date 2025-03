Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 46 mit Pkw auf der Seite liegend im Feld

Mönchengladbach BAB 46, FR Heinsberg, 30.03.2025, 00:42 Uhr (ots)

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zur BAB 46 in Fahrtrichtung Heinsberg alarmiert, durch den eCall eines Fahrzeuges. Dabei handelt es sich um einen automatisierten Notruf des verunfallten Pkw an die nächstgelegenen Leitstellen. Gemeldet war ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Eins der Fahrzeuge sollte sich auf der Seite liegend befinden. Da die genaue Lage noch unklar war, schickten sowohl die Leitstelle des Kreis Heinsbergs als auch die Leitstelle Mönchengladbach Einsatzfahrzeuge zur Unfallstelle. Vor Ort befand sich ein Fahrzeug auf der Fahrbahn, das zweite lag auf der Seite im angrenzenden Feld. In diesem Wagen befanden sich zwei eingeschlossene Personen. Mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten konnte durch das Abklappen des Fahrzeugdaches ein Zugriff auf die beiden Personen ermöglicht werden. Die Personen aus dem anderen Fahrzeug konnten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab, weitere Verkehrsteilnehmer konnten während den Rettungsarbeiten die Fahrbahn nicht passieren.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheiten Beckrath und Herrath der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Aus dem Kreis Heinsberg kamen ebenfalls Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

