Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pkw liegt auf Dach nach Zusammenstoß

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 29.03.2025, 15:34 Uhr, Bismarckstraße (ots)

Am Nachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall an der Bismarckstraße auf Höhe der Regentenstraße aus. Dort waren zwei Pkw kollidiert, eines der Fahrzeuge lag auf dem Dach. Die insgesamt drei Fahrzeuginsassen hatten ihre Fahrzeuge bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienstpersonal gesichtet und mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Technische Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass die Einsatzstelle der Polizei zur Ermittlung des Unfallhergangs übergeben werden konnte. Der Unfall führte zu erheblichen Einschränkungen für den Straßenverkehr.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell