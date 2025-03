Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht - Personen verletzt

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am gestrigen Mittwoch (19.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 09.00 Uhr fuhr die 49-jährige Busfahrerin die Schertlinstraße in Richtung Westen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer bog vor dem Bus von der Windprechtstraße nach rechts in die Schertlinstraße ein. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, musste die 49-Jährige den Bus stark abbremsen. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrgäste in dem Bus leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr weiter. Nach aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug offenbar um einen roten Kleintransporter.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrlässiger Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

