POL-COE: Olfen, Kirchstraße/ Einbruch in Lottogeschäft

Coesfeld (ots) - Zu viel zahlte eine Seniorin aus Senden am Donnerstag (06.03.25) zwei vermeintlichen Reinigungskräften. Bereits am Dienstag (04.03.25) erschienen die Männer gegen 15 Uhr bei der Frau an der Straße Erlengrund und boten Reinigungsarbeiten an Haus und Hof an. Gegen 14 Uhr führten die Unbekannten diese am Donnerstag aus. Statt sauber zu machen, verunreinigten sie Fassade und Fenster, verlangten dafür ...

