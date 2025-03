Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Erlengrund/ Erst Wucher, dann Diebstahl

Coesfeld (ots)

Zu viel zahlte eine Seniorin aus Senden am Donnerstag (06.03.25) zwei vermeintlichen Reinigungskräften. Bereits am Dienstag (04.03.25) erschienen die Männer gegen 15 Uhr bei der Frau an der Straße Erlengrund und boten Reinigungsarbeiten an Haus und Hof an. Gegen 14 Uhr führten die Unbekannten diese am Donnerstag aus. Statt sauber zu machen, verunreinigten sie Fassade und Fenster, verlangten dafür jedoch 500 Euro. Als einer der Männer um ein Getränk bat, betrat er mit der Seniorin die Küche. Der andere Unbekannte entwendete in der Zeit Bargeld aus dem Wohnzimmer. Beide Täter flüchteten im Anschluss. Sie fuhren in einem weißen Kastenwagen der Marke Citröen mit ausländischem Kennzeichen.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

- circa 20-30 Jahre alt - schlanke Statur - er war bekleidet mit einer roten Jacke - Körpergröße rund 1,80 Meter

Beschuldigter 2 wurde wie folgt beschrieben.

- rund 20-30 Jahre alt - schlanke Statur - Lockenfrisur - Körpergröße etwa 1,80 Meter - auffällig abstehende Ohren

Da die Männer bereits zwei Tage zuvor mit der Seniorin sprachen und sich somit im Bereich Erlengrund aufhielten, ist es möglich, dass diese auch anderen Personen die Dienstleistung angeboten haben, oder zumindest mit dem Fahrzeug gesehen wurden.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell